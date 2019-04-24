مصر | النيابة تعاين مسرح انتحار فتاة التجمع لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين مسرح انتحار فتاة التجمع لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع انتحار فتاة شنقا بمنطقة التجمع الأول، للوقوف على أسباب الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وشهدت منطقة التجمع الأول واقعة مأساوية، عندما أقدمت فتاة على الانتحار بشنق نفسها بعد قطع حبيبها علاقته بها.

البداية عندما تلقي الرائد تامر عبد الشافى رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من شرطة النجدة بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وبالانتقال والفحص تبين قيام فتاة فى منتصف العقد الثالث من العمر، بالانتحار بشنق نفسها وبعمل التحريات دلت أنها أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بسبب مرورها بأزمة عاطفية.

وبالعرض على اللواء محمد منصور مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.