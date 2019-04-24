مصر | انتحار فتاه بسبب أزمة عاطفية بمنطقة بالتجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتحار فتاه بسبب أزمة عاطفية بمنطقة بالتجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت فتاة بشنق نفسها فى منطقة التجمع الأول لمرورها بأزمة عاطفية، بعد قطع حبيبها علاقته بها، وتم نقل المتوفية إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من الأهالى بانتحار فتاة بمنطقة إسكان الشباب الجنوبى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين قيام "خ. أ"، 24 سنة، بالانتحار بشنق نفسها.

وبإجراء التحريات أثبتت أن المتوفية قامت بالانتحار بشنق نفسها بسبب مرورها بأزمة عاطفية بعد انفصال حبيبها عنها بسبب مشاكل بينهما، وأخطر النيابة لتولى التحقيقات.