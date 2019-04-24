أخبار مصر | السيسي يكرم 10 من قدامى النقابيين في احتفالية عيد العمال الثلاثاء المقبل (أسماء)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يكرم 10 من قدامى النقابيين في احتفالية عيد العمال الثلاثاء المقبل (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بعيد العمال يوم الثلاثاء المقبل، 10 من قدامى النقابيين بمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، جاءت أسماءهم كالتالي:

السيد محمد راشد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ووكيل مجلس الشعب عن العمال والفلاحين سابقا، وسعيد النقيب نائب أول رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين المدنيين بالإنتاج الحربى، ومحمد سالم مراد نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للزراعة والرى، والنائب جمال عقبى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، إسم المرحوم عبد المنعم محمد العزالى نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية سابقا، وسيد يوسف طه رئيس النقابة العامة للبريد سابقا، وحمدى مصيلحى رئيس النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام وسكرتير الإعلام بالاتحاد العام سابقا، وجمال هاشم نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك سابقا، وكل من: حسام عماد وفهيمة محمد على أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للبترول سابقا.

قال النائب محمد وهب الله الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن هؤلاء المكرمون لهم بصمات واضحة بمجال العمل النقابى المحلى والخارجى وساهموا بجهودهم المخلصة وخدمة الوطن والدفاع عن مصالح العاملين كل فى قطاع عمله.