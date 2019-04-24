أخبار مصر | وزير الأوقاف يقرر التجديد لـ أشرف عبدالفتاح مديرا للشؤون القانونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف يقرر التجديد لـ أشرف عبدالفتاح مديرا للشؤون القانونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأربعاء، قرارًا وزاريًا بتجديد تكليف أشرف محمد محمد عبد الفتاح بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية.

وقرر وزير الأوقاف أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثون تحت عنوان “فقه بناء الدول .. دراسة فقهية عصرية”.

وقالت الأوقاف _في بيان لها_ أنه تم اختيار هذا الموضوع نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها بناء الدولة الوطنية , وحرص القوى المعادية على إسقاط دولنا من داخلها , من خلال جماعات متطرفة , أو إثارة نعرات عرقية أو طائفية أو مذهبية داخلها , أو افتعال أزمات , أو حروب إلكترونية , وغير ذلك مما يعرف بحروب الجيل الرابع والجيل الخامس , وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ بناء الدولة والحفاظ على كيانها .