أخبار مصر | الوزراء ينشر إنفوجراف حول اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوزراء ينشر إنفوجراف حول اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، حول اليوم العالمِي لِلكتاب وحقوق المؤلف لافتا أنه اِحتِفال يقام كل عام في 23 أبرِيل بعد أن قررت اليونسكو منذ عام 1995 الاحتفال بالكتاب ومؤلفي الكتب.

يعتبر توقيت اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، تاريخ رمزي في عالم الأدب، كونه يوافق ذكرى وفاة عدد من الأدباء العالميين، مثل وليم شكسبير، غارثيلاسو دي لا فيغا، و‌ميغيل دي ثيربانتس.

وضمن احتفالات منظمة اليونسكو بهذا اليوم، تقوم المنظمة بالتعاون مع منظمات دولية معنية بصناعة الكتب، باختيار مدينة كعاصمة دولية للكتاب.

واحتفلت مصر باليوم العالمي لكتاب وحقوق المؤلف هذا العام في مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك تحت شعار القراءة متعة لا تنتهي .