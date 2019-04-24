أخبار مصر | المركزُ الإعلامي للأزهر: الغيرة المعتدلة تقي من التفكك الأسري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركزُ الإعلامي للأزهر: الغيرة المعتدلة تقي من التفكك الأسري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقَ المركزُ الإعلامي للأزهر الشريف، اليومَ الأربعاء، رسالة جديدة من رسائل حملة "أولو الأرحام" التي تستهدف التوعية بخطورة التفكك الأسري، ومعالجة أهم أسبابه، وكيفية نشر قيم الود والمحبة بين أفراد الأسرة.

وتناولت الرسالةُ الجديدة "الغيرة" وأثرها على زيادة معدلات التفكك داخل الأسر، مُبَيِّنَةً أن الغيرة يجب أن تكون معتدلة، ولا تكون قائمة على الريبة والشك، وأن تُراعى آدابها وإلا انقلبت إلى غيرة مذمومة، لافتة أن هذه الآداب ليست قاصرة على الزوجين فقط؛ بل يلتزم بها كل أفراد الأسرة، أسوةٌ برسولنا الكريم الذي كان يتعامل مع غيرة زوجاته وأسرته بحكمة ورحمة و يقابلها بلين و تفاهم.

ويأتي إطلاق حملة "أولو الأرحام"، في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبناء الأزهر كافّةً، بمُختلِف تخصُّصاتهم، بالنزول إلى أرض الواقع، ومُعايَشة الجماهير وتَلَمُّس همومهم، والبحث عن حلولٍ ناجحة وواقعية للمشكلات المجتمعية.