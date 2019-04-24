أخبار مصر | نقابة الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا الليلة 10 مساءً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا الليلة 10 مساءً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت نقابة الصحفيين، أن جهود النقيب ضياء رشوان، أسفرت بتعاون وثيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تأميم صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين في ماكينات الصرف الآلي الليلة بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أرسل الشيكات الخاصة ببدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين؛ بحيث يتم صرفها لأعضاء النقابة في 30 إبريل الجاري.