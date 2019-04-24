أخبار مصر | التدخل السريع بالإسكندرية ينقذ سيدة تعيش بمفردها وينقلها الى دار الهدايا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التدخل السريع بالإسكندرية ينقذ سيدة تعيش بمفردها وينقلها الى دار الهدايا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استجابة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود سيدة مسنة بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية تعيش بمفردها بالمنزل ولا تستطع خدمة نفسها ولا يوجد من يرعاها سوي أهل المنطقة ومنع أخاها الأهالي من رعايتها مما يعرض حياتها للخطر.

وعلى الفور؛ توجه أعضاء فريق التدخل السريع بمحافظة الإسكندرية إلى عنوان السيدة حيث تبين أنها تعيش بمفردها بالمنزل ولا تستطيع خدمة نفسها، والمنزل بحالة رديئة.

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وأفاد الجيران بأن لديها آخ يزورها من وقت لأخر ولكن بدون تقديم أي رعاية للمسنة مما أدي إلى سوء حالتها الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وتوجه الفريق إلى قسم شرطة سيدي جابر لاتخاذ الإجراءات القانونية لنقل السيدة إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية كما تبين ايضاً قيام الأهالي بتحرير المحضر رقم (5416) لسنة 2019م، وقد تابع الفريق عرض المحضر على النيابة العامة، والتي أصدرت قرارها بإيداع المسنة بدار الهدايا للمسنات.

هذا ونسق فريق التدخل السريع المحلي مع الشرطة بنقل السيدة بسيارة إسعاف مجهزة إلى دار الهدايا للمسنات لتوفير كافة أوجه الرعاية المناسبة لها.