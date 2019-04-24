أخبار مصر | وفد رأس الخيمة يزور جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون في مجالات الطب المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد رأس الخيمة يزور جامعة الأزهر لبحث آفاق التعاون في مجالات الطب المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة وعمداء كليات الطب والصيدلة والأسنان بمكتبه اليوم، وفدًا من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، برئاسة الدكتور ياسر النعيمي، ممثلًا عن الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتوره راندا مصطفى مستشار العلاقات الدولية بالجامعة

وفي بداية اللقاء نقل الدكتور ياسر النعيمي تحيات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة لمؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، معربًا عن تقديره الكبير لدور الأزهر الشريف العلمي والدعوي إضافة إلى جولات شيخ الأزهر الخارجية ، وجهوده في نشر قيم السلام والمحبة والتنوع والتعايش المجتمعي بين بنى البشر جميعا.

من جانبه عبر رئيس الجامعة، عن ترحيبه بالوفد، وسعادته بالزيارة، مؤكدا استعداد جامعة الأزهر للتعاون مع جامعة رأس الخيمة، وتقديم الدعم العلمي والعملي لطلابها .

وأكد رئيس الجامعة أن الأزهر الشريف هو القوى الناعمة لمصر، لافتًا إلى أن قطاع الطب بالجامعة تصدر التصنيف الأفريقي على مستوى جامعات القارة، ومع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كانت مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة تساير هذا التطور الإيجابي الكبير، وتم اختيار جامعة الأزهر لتكون مقرًا لاتحاد الجامعات الإفريقية بجانب استضافة الجامعة لفعاليات الأولمبياد الرياضي الأول لشباب جامعات أفريقيا مارس الماضى .

اضاف انه يجري حاليا الاستعدادات اللازمة لتنظيم المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارّة الإفريقية، يوليو المقبل، الذي يعقده اتحاد الجامعات الإفريقية، كلَّ عامين؛ لمناقشة الخُطّة الاستراتيجية للتعليم العالي، بالاتحاد الأفريقي، بحضور وزراء ورؤساء مؤسسات التعليم العالي بإفريقيا وأوروبا، وتحتضنه جامعة الأزهر.

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وتابع أن الأزهر الشريف يضم طلابًا وافدين من أكثر من 100 دولة، يبلغ عددهم حوالي 33 ألف طالب وطالبة، حيث يعد هؤلاء الطلاب سفراء للأزهر الشريف في بلادهم، كما شغل خريجي الأزهر أماكن مرموقة فمنهم من أصبح رئيسا للجمهورية، ومنهم من تولى رئاسة الحكومة إضافة لتولي مناصب وزارية وسفراء ومفتين ومعلمين، فهذا بدوره يؤكد عالمية رسالة الأزهر الشريف، المستمدة من عالمية رسالة الإسلام.

وقال رئيس الجامعة أنه تم اعتماد 14 كلية مختلفة بجامعة الأزهر، إضافة إلى دخول 7 كليات أخرى في طريقها للاعتماد خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الجامعة متميزة في كل المجالات والقطاعات.

مضيفًا أن قطاع الطب في جامعة الأزهر من أفضل قطاعات الطب في أفريقيا والعالم العربي، ويقدم خدمات مجتمعية في مختلف محافظات الجمهورية، من خلال 5 مستشفيات جامعية بالقاهرة وأسيوط ودمياط، إضافة إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، و4 كليات طب و3 كليات طب أسنان و3 كليات صيدلة.

من جانبة أعرب الدكتور ياسر النعيمى نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة عن تطلعه إلى التعاون مع جامعة الأزهر، أعرق جامعات العالم، والاستفادة من تجربتها في مجال العلوم الطبية العريقة، مبينين أن الأزهر بما يملكه من كليات في مجالات الطب، والصيدلة والأسنان ومستشفيات جامعية متقدمة، تقدم خدماتها لملايين من المرضى، يعد حقلًا خصبًا يمكن الاستفادة منه في التدريب لطلاب الطب في مختلف التخصصات.

وفى ختام اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم تضمنت بنودها التعاون المستقبلى بين جامعة الأزهر ورأس الخيمة فى مختلف قطاع الطب والصيدلة والأسنان بحضور عمداء كليات الطب والصيدلة والأسنان.