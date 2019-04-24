شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. أمن القاهرة يعلن تفاصيل القبض على الهاربين من «مشاجرة وسط البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 18 شخصًا من المشتركين في مشاجرة شارع شريف بمنطقة وسط البلد.

بداية الواقعة، بتبليغ لقسم شرطة عابدين، بمشاجرة بشارع شريف دائرة القسم بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين «أ.ع» 50 سنة، صاحب محل بروفيشنال للملابس الجاهزة الكائن بشارع شريف ـ دائرة القسم ومقيم عزبة بخيت، دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 2722 لسنة 1997م منشأة ناصر«مخدرات»، وبين «ك.ح» 38 سنة، بائع متجول ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 71 لسنة 2016م عابدين «بلطجة»، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 14736 لسنة 2015م الدقي / جيزة «ضرب»، والمقضى فيها بالحبس 6 شهور بسبب افتراش الأخير بضائعه أمام المحل ملك الأول.

وأظهرت التحريات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهما بأنصاره وتعدوا على بعضهم البعض بالتراشق بالحجارة والعصي الخشبية محدثين تلفيات عبارة عن كسر زجاج 3 محلات كائنين بمحل البلاغ، وقيامهم باستعراض القوة وترويع قاطني المنطقة وبث الرعب في نفوسهم، أمكن ضبطهما و3 أخرين«محددين» بينما لاذ أخرين بالفرار.

وبتكثيف التحريات، أمكن تحديد باقى المتهمين الهاربين من أنصار الطرفان، الطرف الأول هم «ع.ع» 56 سنة، عامل بمحل بروفيشنال «محل الواقعة»ومقيم 18 حارة الدرديري ـ عزبة بخيت ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، و«ع.أ» 33 سنة، عامل بذات المحل ومقيم 18 شارع السلام ـ عزبة بخيت ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر «شقيق الأول»( مصاب بجرح بالرأس )، و«ي.ص» 29، عامل بذات المحل ومقيم شارع السلام ـ عزبة بخيت ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، و«س.ع» 30 سنة، عامل بذات المحل ومقيم 5 حارة الرمل ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر، و«ح.ص» 29 سنة، عامل بذات المحل ومقيم 18 شارع السلام ـ عزبة بخيت ـ دائرة قسم شرطة منشاة ناصر.

Advertisements

كما تم تحديد طرف ثان «أ.ع» 44 سنة، بائع متجول ومقيم ناهيا ـ بولاق الدكرور / جيزة، والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 8441 لسنة 2009م قصر النيل «مشاجرة»، والمطلوب التنفيذ عليه في 4 حكم حبس جزئي «سلاح ابيض، تبديد، ضرب» باجمالى حبس سنتين و3 شهور وبحوزته سلاح ناري «فرد خرطوش عيار 12 مم»، و«م.م» 30 سنة، بائع متجول ومقيم بذات العنوان «نجل عم السادس» والسابق اتهامه في 3 قضايا أخرهم 13491 لسنة 2009م بولاق الدكرور / جيزة«مخدرات» والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 4322 لسنة 2010م ساقلتة/ سوهاج «ضرب» والمقضى فيها بالحبس أسبوع، و«أ.ع» 28 سنة، بائع متجول ومقيم 45 شارع عبدالمنعم حرب / جيزة «شقيق السابع»، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 6665 لسنة 2018م ساقلتة/ سوهاج «تبديد» والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات، و«ع.م» 36 سنة، بائع متجول ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، و«م.ح» 41 سنة، بائع متجول ومقيم ناهيا ـ بولاق الدكرور / جيزة، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 27505 لسنة 2014م بولاق الدكرور/ جيزة «مخدرات» والمقضى فيها بالحبس 3 سنوات.

كما تحد اسم كل من «أ.م» 23 سنة، بائع متجول ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، و«م.م» 32 سنة، بائع متجول ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، و«إ.ح» 34 سنة، بائع متجول ومقيم ناهيا ـ بولاق الدكرور / جيزة، والسابق اتهامه في القضية رقم 22098 لسنة 2015م العجوزة / جيزة «مخدرات»، و«ط.ج» 28 سنة، بائع متجول ومقيم بولاق الدكرور / جيزة، و«ص.أ» 35 سنة، بائع متجول ومقيم مركز ساقلته / سوهاج، و«ع.أ» 32 سنة، بائع متجول ومقيم الطوايل الشرقية / سوهاج، و«ج.ع» 33 سنة، بائع متجول ومقيم بذات العنوان، و«ه.ع» 26 سنة، بائع متجول ومقيم بذات العنوان، ضبط بحوزتهم على 6 عصا خشبية «شوم» و5 ماسورة حديدية.

بإعداد الأكمنة اللازمة لهم بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

وبمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط أيدوها واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بإستخدام المضبوطات حيازتهم.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.