شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يسلم عقود الوحدات السكنية بالعبور للمنقولين من رفح والشيخ زويد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء محمد عبدالمنعم، رئيس المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، عددًا من عقود الوحدات السكنية التي تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد.

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وبحسب بيان، الأربعاء، أكد المحافظ تسليم العقود لعدد 288 وحدة سكنية في حي العبور بمدينة العريش، وذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث تشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وذكر «شوشة» أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري «استضافة» حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعي لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.

وأجريت قرعة علنية الثلاثاء بحضور المحافظ وسكرتير عام المحافظة على الوحدات السكنية للمتقدمين للحصول عليها والبالغ عددهم 526 شخصًا من بينهم 227 من مركز رفح و299 من مركز الشيخ زويد.