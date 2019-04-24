شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب» يخصص الاثنين من كل أسبوع لدراسة شكاوى العاملين بالأزهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصص الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الاثنين من كل أسبوع فيما عدا العطلات الرسمية، من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، لفحص شكاوى العاملين بالأزهر، وسرعة إنجازها وحلها، بما يخدم مصلحة العمل والعاملين في الأزهر، بحضور قيادات الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمقر المشيخة بالدراسة.

وأكد شيخ الأزهر أنه لا تفريط أبدًا ولا تهاون في إعطاء كل ذي حق حقه، مشددًا على ضرورة حل مشاكل الموظفين بشكل عاجل.

وتحدد استقبال الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، وبوابة الأزهر الإلكترونية http://www.azhar.eg/form?fid، ولن يتم استقبال أية شكاوى خارج القنوات الرسمية والمحددة بالأزهر الشريف.