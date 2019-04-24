شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسة العيد القومي للمحافظة.. افتتاح عدة مشروعات بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عددا من المشروعات الجديدة في شتي القطاعات وفي مختلف مراكز ومدن المحافظة، بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وأكد المحافظ أنه سيتم افتتاح عدد 9 عمارات سكنية تمثل المرحلة الأولى من مدينة رفح الجديدة التي تتكلف 90 مليون جنيه.

وفى مدينة العريش سيتم افتتاح انشاء المبنى الادارى لرخص القيادة بادارة مرور شمال سيناء بتكلفة 5 ملايين و50 ألف و572 جنيها.. كما يتم افتتاح عدد 36 عمارة سكنية في حى المساعيد بالعريش بعد اعادة تأهيلها بتكلفة 88 مليون و750 أفل جنيها، علاوة على افتتاح محطتى تحلية لمياه البحر في المساعيد بالعريش بطاقة 5000 مترا مكعبا لكل منها.. وتكلفتا 175 مليون جنيه.

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وفى مركز ومدينة بئر العبدسيتم افتتاح انشاء عدد 16 منزلا بدويا في قرية 6 أكتوبر بتكلفة 4 ملايين و9000 جنيها، افتتاح مدرسة التعليم الأساسى في قرية الكرامة بتكلفة مليونين و300 ألف جنيها، وافتتاح المعهد الأزهرى في بالوظة بعد ترميمه داخليا بتكلفة 500 ألف جنيه.

وفى مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء سيتم افتتاح انشاء مبنى مجلس مدينة الحسنة الجديد بتكلفة 7 ملايين و500 ألف جنيها، افتتاح خزان مياه سعة 400 مترا مكعبا من المياه المالحة و700 مترا مكعبا من المياه المحلاة بتكلفة 3 ملايين و500 ألف جنيها، افتتاح مدرسة في الحسنة بتكلفة مليونين و300 ألف جنيها، وافتتاح المرحلة الثانية من قرية الجوفة لعدد 70 منزلا والمسجد الجديد بتكلفة 49 مليون و200 ألف جنيه.

وفى مركز ومدينة نخل بوسط سيناء أيضا سيتم افتتاح انشاء عدد 21 منزلا بدويا في المدينة، 20 منزلا بدويا في قرية صدر الحيطان، بتكاليف اجمالية 8 ملايين و370 ألف جنيها.. إلى جانب افتتاح انشاء عدد 30 منزلا بدويا في قرية وادى الحاج بتكلفة 9 ملايين و574 ألف جنيها، افتتاح حاجز توجيه وقناة صناعية في وادى أبوطريفة لحماية مدينة نخل من أخطار السيول بتكلفة 5 ملايين و702 ألف جنيه.

وفى مركز ومدينة الشيخ زويد سيتم افتتاح بئرى مياه في محطة الكوثر بتكلفة 600 ألف جنيها.. وذلك ضمن مشروع انشاء عدد 10 آبار في المدينة بتكلفة اجمالية 3 ملايين و150 ألف جنيه.. علاوة على وضع حجر الأساس لانشاء مدرسة تعليم أساسى في حى الحمايدة بالمدينة تضم عدد 22 فصلا بتكلفة 9 ملايين و500 ألف جنيها .

أشار المحافظ إلى تسليم عقود 288 وحدة سكنية في حى العبور بالعريش للمنقولين من أهالى الشيخ زويد ورفح لشغلها بنظام الايجار، وهى ضمن وحدات الاسكان الاجتماعى وتكلفت 50 مليون جنيه.