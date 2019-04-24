شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الكندية تكرم الإعلامية رانيا بدوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



كرمت الجامعة الكندية بالقاهرة الإعلامية رانيا بدوي على إسهاماتها المتنوعة في كل من مجالات الاعلام ومشوارها المتميز في كل من مجالات الصحافة والتلفزيون والاعلام الإلكتروني.

وقالت الدكتورة شيماء ذو الفقار عميدة كلية الإعلام بالجامعة الكندية، إن تكريم الجامعة للإعلامية رانيا بدوي يأتي عن مجمل أعمالها في كل من مجال الصحافة وتخصصها في فن الحوار الصحفي على مدي سنوات طويلة لتصبح آخر عنقود المحاورات الصحفيات المتميزات في مصر بل وفي الوطن العربي.

وأضافت «ذو الفقار» خلال ندوة عن «مستقبل الإعلام الإلكتروني» أن التكريم يأتي عن مشاورها في مجال الاعلام التلفزيوني وتقديمها لعدد من برامج التوك شو السياسية الناجحة والمتميزية في مصر وفي الوطن العربي حتي انتقالها مؤخرا إلى مجال الاعلام الإلكتروني ببرنامج «كلام رنوووش».

وأشارت إلى أن بدوي تستحق بالفعل لقب «سيدة الحوار الأولي» في مصر والوطن العربي، وأن هذا اللقب لم يأت من فراغ انما لاسهاماتها الطويلة في هذا النوع من الفنون الصحفية وتميزها فيه حتي أصبحت آخر عنقود المحاورات الصحفيات المتميزات في الوطن العربي بعد المحاورة الكبيرة أمينة السعيد.

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ونوهت ذو الفقار إلى أن السر وراء نجاح بدوي هو حبها الشديد لمهنة الاعلام واقتناعها بالرسالة التنويرية والتثقيفية التي تقدمها للمشاهدين في مختلف أنحاء الوطن العربي، بل واصرارها وتحديها لكل الظروف التي مرت بها وعدم استسلامها لضغوط الواقع لتنتقل إلى الاعلام الإلكتروني حتي أصبح برنامجها الجديد «كلام رنوووش» علامة تجارية مميزه في السوشيال ميديا.

وخلال الندوة صرحت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة معاهد الإعلام بالجامعة الكندية وعميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، أن رانيا بدوي صحفية متميزة وهو ما جعلها إعلامية قوية ولها حضور على الشاشة فيما بعد رغم صغر سنها منافسة لأجيال يكبرونها سنا.

وأضافت «ماجي» أن بدوي تعد رائدة في مجال الانتقال من الاعلام التقليدي إلى الإعلام الإلكتروني وتركت بصمة مؤثرة وسريعة في هذا المجال.

وقامت الدكتورة شيماء ذو الفقار بتكريم الإعلامية وإهدائها درع الجامعة في حضور عدد من الطلاب والعمداء والأساتذة بالجامعة.