شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي للأغنياء: أخرجوا الزكاة قبل حلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأغنياء بالبدء في إخراج الزكاة والصدقات من الآن قبل بداية شهر رمضان المبارك.

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وأضاف «الجندي»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء، أن الهدف من الصدقات تفريج الهم ومكافأة الفقير وإسعاده، ولا يصح أن ننتظر بدء شهر رمضان المبارك، معقبًا: «متخلوش رمضان يدخل على الناس، وهم مش معاهم فلوس ومديونين».

وتابع أن قراءة القرآن وصلاة التراويح وقيام الليل من النوافل التي نحرص عليها خلال شهر رمضان للتقرب من الله، والصدقة أيضًا مثل هذه النوافل، موضحًا أن النبي –صلى الله عليه وسلم- إدا دخل رمضان يكون أجود من الريح المرسلة، مشددًا على أن الأسبوع الحالي هو أفضل وقت لإخراج الزكاة والصدقات قبل رمضان، معقبًا: «متخليش الأسبوع دا يخلص إلا وأنت مخرج زكاتك، القصد من الزكاة الإنعاش وليس إن عاش، لو هتطلع زكاة 100 جنيه أديها لواحد فقط مش لـ 10 أشخاص علشان يحصله إنعاش وفرحة».

وأوضح، أن الأقربين أولى بالمعروف، وإخراج الصدقة يكون أولى للعائلة، فلا يصح أن نترك أحد أفراد عائلتنا فقير ونتصدق للغريب.