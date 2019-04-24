شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة العربية للتصنيع من بكين: فرصة سانحة للاستثمار في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن سعادته بالتواجد في الصين، وقال إن هناك فرصة سانحة كبيرة للاستثمار في ظل العلاقة الطبية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج.

وقال خلال كلمته أمام وفد تحالف شركات ccecc الحكومية الصينية، إن على قمة المشروعات الضخمة بمشروعات هو النقل وفي مقدمتها القطار السريع، ولدينا مصنع سيما الذي انشيء عام ١٩٥٧ ولديه خبرة في صناعة النقل حيث استطاع إنتاج ٢٧ ألف عربة مختلفة، بالإضافة إلى خبرته في العمل في قطارات مترو الأنفاق، ومصنع سيماف إلى تكوين ورفع قدرته الإنتاجية.

الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع