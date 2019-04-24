شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يوجه الشكر والتحية لأبناء «الوطنية للإعلام» لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص الشكر والتحية لكافة القائمين على التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية من أبناء الوطنية للاعلام بكافة قطاعاتها الذين قدموا تغطية اعلامية أتسمت بالمهنية والاحترافية والتوازن والتي التزموا فيها بالمعايير والقواعد المهنية وأيضا بالمعاييرالتي حددتها الوطنية للانتخابات.

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وقال حسين زين، في بيان، الأربعاء، إن الوطنية للاعلام قامت بدورها الوطني في إعلام المواطن بكافة التفاصيل التوضيحية حول التعديلات التي تتطلبها هذه المرحلة من عمر الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وقدمت التنويهات لتوعية الجمهور وحثهم على المشاركة وممارسه حقهم الدستوري وقامت بتغطية كافة فعاليات الاستفتاء في الداخل والخارج منذ بداية التصويت وحتي إعلان نتيجة الاستفتاء والقيام بتغطية جهود كافة أجهزة الدولة المصرية المشاركة في تنظيم عملية الاستفتاء وتغطية المؤتمرات الصحفية للهيئة الوطنية للانتخابات وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وعملية الاستفتاء ضد ايه محاولات لافساد هذا العرس الديمقراطي وذلك من خلال النشرات والتقارير الاخبارية والفترات المفتوحة وتطويع برامجها المختلفة عبر إذاعاتها وشاشاتها.

كما نقلت شاشات الوطنية للاعلام صورة حية ومباشرة لمشاهد الاقبال الكبير من المصريين على لجان الاستفتاء في صورة حضارية عبرت عن إرادة مصرية ووعي تام بمتطلبات المرحلة، ويتقدم حسين زين بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم الذي قدم اروع صورة حضارية أمام العالم عكست وبحق روح الوطنية والانتماء وحب الوطن.

وأكد زين تواصل دور الوطنية للإعلام بأبنائها في تقديم المساندة الاعلامية للدولة المصرية في مسيرة البناء والتعمير وأن الوطنية للاعلام لن تتدخر ايضا ايه جهد في دعم أبنائها والحصول على حقوقهم للمضي قدما في تجويد العمل.