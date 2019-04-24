شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجوث» توقع عقد تطوير فندق «كوزموبوليتان» باستثمارات 85 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع شريف البنداري، رئيس الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» نشأت ناجي، رئيس شركة «بلازا إن هوتيل» لإدارة الفنادق، عقد تطوير وإدارة وتشغيل فندق كوزموبوليتان بوسط القاهرة.

وبحسب بيان، الأربعاء، شهد حفل التوقيع ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق وعدد من السادة أعضاء مجلس الإدارة.

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وقال شريف البنداري، رئيس شركة إيجوث إن شركة بلازا، إن «هوتيل» فازت بالعرض الأفضل لإدارة وتطوير فندق «كوزموبوليتان» بتكلفة 85 مليون جنيه على أن يتم توزيع الأرباح مناصفة بينها وبين شركة إيجوث بحد أدنى مضمون سنويا 7.5 مليون جنيه سنوياً يزاد بنسبة 10 % فيما بعد ومده التطوير ثمانية عشر شهرا تبدا من تاريخ التوقيع على العقد.

وتبلغ الطاقه الفندقية لفندق كوزمو بوليتان 84 غرفة وجناح ويحتفظ بمستوى نجوميته ذات الثلاث نجوم على أن يحتفظ الفندق بكافة العمالة الموجودة.

وجدير بالذكر أن فندق كوزموبوليتان تم إنشائه عام 1902 وأجريت عليه توسعات عام 1956 بإضافة 4 طوابق بمنطقة وسط القاهرة بجوار البورصة المصرية وكان مقرا لقيادة القوات متعددة الجنسيات خلال الحرب العالمية الثانية، وشركة بلازا إن هوتيل منحت شركة إيجوث منحة توقيع نصف مليون جنيه.