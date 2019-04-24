شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك إجازة 4 أيام بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم.. واستئناف العمل الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن البنك المركزي، في بيان الأربعاء، عن جدول إجازاته بمناسبة تحرير سيناء وأعياد الربيع، وعيد العمال، بواقع 4 أيام.

وقال البنك في بيان، إنه تقرر تعطيل العمل غدا الخميس، بمناسبة عيد تحرير سيناء، ويومي الأحد والاثنين المقبلين، بمناسبة عطلة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، على أن يستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل.

وقرر البنك تعطيل العمل يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل صباح يوم الخميس الموافق 2 مايو 2019.