شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يأمر بحبس 21 متهما في واقعة «خناقة وسط البلد» (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، بحبس 21 متهمًا، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 79 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ قسم عابدين.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن النيابة العامة تلقت بلاغًا بنشوب مشاجرة بين بعض الباعة بمنطقة وسط القاهرة استخدم فيها أسلحة نارية وبيضاء، وقام المتهمون باستعراض القوة والتلويح بالعنف وإتلاف الممتلكات بمكان الواقعة وفرض السيطرة وبث الرعب والذعر بين المارة وقطع الطريق العام، وتم ضبط المتهمين وما زالت التحقيقات جارية.

النائب العام يأمر بحبس 21 متهما في واقعة «خناقة وسط البلد»

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد

مشاجرة بين البائعين بوسط البلد