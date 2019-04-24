"الصحفيين": صرف بدل التدريب و التكنولوجيا فى العاشرة مساء اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة الصحفيين، أن جهود النقيب ضياء رشوان، أسفرت بتعاون وثيق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الفتاح الجبالى وكيل المجلس الأعلى للإعلام وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى عن البدء فى صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين فى ماكينات الصرف الالى الليلة بدء من الساعة العاشرة مساء. وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أرسل الشيكات الخاصة ببدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بحيث يتم صرفها لأعضاء النقابة فى 30 أبريل الجارى .

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