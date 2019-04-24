شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل إلى الصين للمشاركة بمنتدى "الحزام والطريق الثانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، إلى الصين للمشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، وذلك حسبما أفاد التليفزيون المصرى.

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