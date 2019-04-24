شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. الجنايات تقضى بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى، والحكم بإعدام الراهبين أشعياء وفلتاؤوس لقتلهما الأنبا إبيفانيوس.

فيديو وصور.. "جنايات دمنهور" تسدل الستار على قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار بوادى النطرون.. المحكمة تقضى بالإعدام شنقا للراهبين المتهمين بالجريمة.. والمتهم الثانى يردد الترانيم أثناء النطق بالحكم

أسدلت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المر وسكرتارية حسنى عبد الحليم، اليوم الأربعاء، الستار على قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون، وقضت بالإعدام شنقا على المتهمين "أشعياء المقارى وفلتاؤس المقارى".

السيسى يتوجه إلى الصين لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى.. الرئيس يجرى مباحثات قمة مع نظيره الصينى.. ويلتقى نخبة من مجتمع رجال الأعمال الصينى لدفع التعاون فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى صباح اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس الصينى "تشى جين بينج"، لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات.

مذكرة تفاهم بين اقتصادية قناة السويس والصين لضخ 5 مليارات دولار استثمارات

وقع اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مذكرة تفاهم بين حكومة تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، والتي بموجبها سيتم البدء في تطوير مساحة 6 كم2 لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جاء ذلك التوقيع على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يعقد في بكين.

بالإنفوجراف.. 9 شائعات نفتها الحكومة × 9أيام.. لا فرض ضرائب على المستثمرين أو زيادة إيرادات ضريبية على السجائر.. لا خصخصة للتأمين الصحى الشامل أو شركات الأدوية.. الأذان الموحد ركيزة تجديد الخطاب الدينى ولم يلغ

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات، رصد 9 شائعات انتشرت فى 9 أيام فى الفترة من 16-24 أبريل الجارى

وزيرة الصحة: إنشاء 4مراكز علاج فى إفريقيا تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية

تقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسها، وبالنيابة عن العاملين بالوزارة للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة" والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية، وهو ما أهّله لأن تٌرشحه منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخراً لكل العاملين بالوزارة.

المالية: 100 مليار جنيه حصيلة مستهدفة من برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة

كشف خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون سوق المال، عن استهداف الحكومة جمع حصيلة تقدر بمبلغ 100 مليار جنيه من برنامج الطروحات بالبورصة، والذى من المتوقع أن يرفع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 450 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 23 شهرا بدءا من شهر يناير الماضى.

القوى العاملة: السيسي يشهد احتفالية عيد العمال نهاية الشهر الجارى

قالت وزارة القوى العاملة فى بيان لها، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يشهد الاحتفالية التى ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمناسبة عيد العمال نهاية الشهر الجارى.

مفوضية اللاجئين: الكشف على 11ألف أجنبى ضمن مبادرة 100 مليون صحة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن وزارة الصحة والسكان قدمت تحاليل فيروس سى والعلاج المجانى لـ 11 ألف أجنبى حتى الآن من بينهم لاجئين وملتمسى لجوء ضمن مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيرس سى والأمراض غير المعدية.

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الإسكان: بدء تسليم أراضى قرعة الإسكان الأكثر تميزاً والاجتماعى والمتميز 16 يونيو

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد الموافق 16/6/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بالمنطقة المحصورة بين القرية السياحية الثانية والثالثة بجوار نادى الصيد المصرى – مسلسل رقم (3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 24/10/2019، و22/3/2019، و23/9/2018.

"تافه وكذاب وملوش فى الحساب".. عمرو واكد يواصل الفشل والتخبط وينشر نتائج كاذبة ومغلوطة عن استفتاء التعديلات الدستورية.. الطوابير أمام اللجان تصيبه بالذعر وتدفعه لتضليل الرأى العام فى حيلة مفضوحة تكشف جهله

قد تستطيع أن تخدع بعض الناس بعض الوقت لكنك لن تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت، هذه المقولة تنطبق على موقف الفنان الفاشل والتافه عمرو واكد من التعديلات الدستورية، فعمرو واكد منذ بدء مجلس النواب وفق صحيح الدستور والقانون فى إجراء التعديلات الدستورية، وهو يردد الأكاذيب والشائعات عن التعديلات الدستورية خارج مصر، ليأتى مشهد جموع المصريين داخل مصر وخارجها أمام لجان الاقتراع ليكون ردا قاسيا على محاولاته إفشال المشهد من خلال حملات الصفارة وغطا الحلة والملابس السوداء وغيرها، والتى لم تلق أدنى قبول داخل الدولة المصرية وخارجها.

نحات الرؤساء والملوك ينقل رسائله للرئيس السيسى عبر ”الخليج 365”.. الصينى "باى يى": أود لقاء الرئيس المصرى لشكره على ما قدمه لبلاده وللشرق الأوسط.. ووصفه فى كلمات مقتضبة أمر صعب.. وصممت تماثيل لزعماء عدة

"أرغب أن أكون الرسول الثقافى للشعب الصينى والمصرى، وأحب ثقافة وفن مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى"... هكذا بدأ النحات الصينى المشهور "باى يى" حواره لــ"الخليج 365"، قائلا: "أن فنان نحت أعطى اهتماما خاصا للثقافة والفن"، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى ترك انطباعا عميقا لدى جموع الشعب الصينى، كونه قائدا لبلد كبير ويستحقها عن جدارة، وله سحر شخصية فريد من نوعه، لذلك يجب أن يكون له تمثال يعبر عن شخصيته.

استعدوا للموجة الحارة.. الأرصاد: تستمر للاثنين ودرجات الحرارة أعلى من الطبيعى.. طقس مائل للحرارة بالعاصمة وشديد الحرارة جنوبا والعظمى بأسوان 39.. وللمواطنين: استمتعوا بالمتنزهات لكن تجنبوا الشمس وأكثروا السوائل

بدأت من اليوم الأربعاء الموجة الحارة التى تضرب كافة أنحاء الجمهورية وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر هذه الموجه حتى الاثنين المقبل، ونصائح بتوخى الحذر من أشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.

قطار يحتوى على مواد خطيرة يخرج عن مساره فى كيبيك الكندية

قالت مؤسسة (سى.بى.سى نيوز) الكندية اليوم الأربعاء، إن هيئة السكك الحديدية أكدت خروج قطار عن القضبان فى منطقة لاسومبسيون فى كيبيك.

محمد صلاح على السجادة الحمراء.. "تايم" الأمريكية تكرم الشخصيات الأكثر تأثيرا خلال 2019.. المجلة تختار الفرعون ضمن أفضل اللاعبين عالميا.. لاعب ليفربول يوثق حضوره مع رامى مالك.. ولقاء بين نجم مصر و"أم التنانين"

احتضنت مدينة "نيويورك" حفل مجلة "تايم" الأمريكية لتكريم الشخصيات الأكثر تأثيراً فى العالم لعام 2019، وسط حضور العديد من نجوم كرة القدم والمجتمع.

الأهلى يضم رمضان صبحى والشيخ وعربى بدر لمواجهة المصرى فى الدورى

أعلن مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى قائمة الفريق التى تسافر اليوم إلى الإسكندرية لخوض مباراة المصرى فى إطار منافسات بطولة الدورى والمقرر لها غدا الخميس على ملعب المكس بالإسكندرية.

سوبر كورة يكشف أول قرار من إدارة الزمالك بعد الخسارة من بيراميدز

لا صوت يعلو فى الزمالك فوق أحداث مباراة بيراميدز، التى شهدت خسارة الفريق الأبيض بهدف دون رد سجله على جبر، فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الأسبوع 26 بالدورى الممتاز ليفقد الفريق الأبيض قمة الدورى التى يحتلها حاليا بيراميدز برصيد 63 نقطة وخلفه الزمالك برصيد 60 نقطة.