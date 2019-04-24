أخبار مصر | الأوقاف تحدد موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 30

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تحدد موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 30 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن يكون مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثلاثون تحت عنوان “فقه بناء الدول .. دراسة فقهية عصرية.

وقالت الأوقاف _في بيان لها_ إنه تم اختيار هذا الموضوع نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها بناء الدولة الوطنية , وحرص القوى المعادية على إسقاط دولنا من داخلها , من خلال جماعات متطرفة , أو إثارة نعرات عرقية أو طائفية أو مذهبية داخلها , أو افتعال أزمات , أو حروب إلكترونية , وغير ذلك مما يعرف بحروب الجيل الرابع والجيل الخامس , وعملا على تأصيل نظرية فقهية معاصرة ترسخ بناء الدولة والحفاظ على كيانها .

وكشف البيان أن الموضوع يتضمن المحاور التالية :

المحور الأول : الأحكام الفقهية المتعلقة ببناء الدول (رؤية عصرية).

المحور الثاني: فقه الدولة وفقه الجماعات.

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المحور الثالث : عوامل بناء الدول.

‌العوامل السياسية.

‌العوامل الاقتصادية.

‌العوامل الثقافية.

‌العوامل القانونية.