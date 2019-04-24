أخبار مصر | في ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على المشروعات التي سيفتتحها الرئيس السيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى تحرير سيناء.. تعرف على المشروعات التي سيفتتحها الرئيس السيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمر الذكري الـ 37 لتحرير سيناء في يوم الـ25 من أبريل، بعدما خاضت مصر أشرف الحروب العسكرية لتحريرها من العدو الصهيوني بالقوة، وتابعت حربها دبلوماسياً حتي استردت أرضها كاملة، واليوم تخوض القيادة السياسية حرباً جديدة لتنمية سيناء بالمشروعات الاقتصادية العملاقة والاستثمارات الأجنبية التي تحقق الحياة الكريمة للمواطن السيناوي بالتزامن مع حربها ضد الإرهاب والجماعات المسلحة.

وخلال احتفاليات الدولة بذكري تحرير سيناء، يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح أنفاق قناة السويس والتي تضم نفقان أرضيان بمدينة السويس وأمثلهم في مدينة الاسماعيلية، لربط الدلتا بسيناء واختصار الوقت في الوصول لأرض الفيروز، خاصة بعد أن كانت السيارات والعربات المحملة بالبضائع والنقل تمضي ساعات وأيام علي المعديات الرئيسية للقناة مما كان يسبب خسائر فادحة للتجار والمواطنين .

وتعمل الأنفاق الأرضية المخصصة للسيارات والعربات الثقيلة علي اختصار الانتقال لسيناء في مدة لا تتجاوز العشرون دقيقة، بعدما استطاعت الشركات المدنية الوطنية من تنفيذ الأنفاق علي أعلي مستوي من الأمان والتجهيز وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بأيدي مصرية خالصة حيث عمل في النفق الواحد قرابة الألفين عامل من مهندسين وفنيين.

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كما يفتتح الرئيس مجمع مصانع لإنتاج الرخام بمنطقة المليز ويضم خمسة مصانع، مجهزة بالمهندسين والعمال المتخصصيين في ذلك المجال من المصريين بمواصفات عالمية، كما يعمل بتلك المصانع عدد من الخبراء الأجانب من الجنسية الإيطالية لتدريب العمال علي عدد من الماكينات الخاصة بالتقطيع والفرز الخاصة بالرخام، إلي جانب افتتاح عدد من الهناجر والمناطق الإدارية والمخازن الخاصة بالمشروع، إلي جانب مصادر الكهرباء والطاقة والمياة اللازمة للمصانع ليتحول المجمع في المرحلة الثانية لمدية عالمية لتصنيع وإنتاج الرخام ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والبدء في التصدير للخارج لتوفير العملة الأجنبية الصعبة للبلاد ودفع عجلة الإنتاج للأمام .

ومن ضمن المشروعات التي يفتتحها الرئيس في ذكري تحرير سيناء مدينة "رفح الجديدة" بمحافظة شمال سيناء، والتي تخدم أهالي سيناء وخاصة سكان مدينة رفح والعريش والشيخ زويد والتي طالهم الخراب بسبب الإرهاب الأسود، وتضم المدينة الجديدة في مرحلتها الأولي في الافتتاح ما يزيد عن 6560 وحدة سكنية علي أعلي مستوي من التجهيز من مقومات المعيشة والخدمات وتضم المدينة مدرسة وجامع ومجمع طبي وعدد من الوحدات الإدارية، كما تضم الوحدات السكنية منازل خاصة بالبدو لخدمة أبناء القبائل رعُي فيها الطراز البدوي ليتلائم مع طبيعة المواطن السيناوي وظروفه المعيشية.

كما سيتم افتتاح مطار البردويل الدولي، والذي يبعد 90 كيلو متر عن قناة السويس، ويخدم المنطقة الاقتصادية الجديدة لقناة السويس والأغراض المدنية ، بعد أن تم الإنتهاء من إطلاق التيار الكهربائي للمطار، وتخطيط الطرق الخدمية، والأسوار الفاصلة، ومناطق انتظار السيارات ، والبوابات الالكترونية ، وأنظمة الفحص والأمان، ودهان العلامات الملاحية للطائرات المدنية وتركيب وحدات الإنار الخاصة بالمطار والطرق المؤدية اليه ، والممرات والهناجر الخاصة بالطائرات .