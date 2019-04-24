أخبار مصر | الجفري لـمستخدمي الشبكات الاجتماعية: كونوا متعاونين في نشر الخير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجفري لـمستخدمي الشبكات الاجتماعية: كونوا متعاونين في نشر الخير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الحبيب علي الجفري الداعية الإسلامي، رئيس مؤسسة طابة للاستشارات والأبحاث رسالة لمستخدمي الشبكات الاجتماعية عبر صفحته على فيسبوك تحت عنوان " التعاون”.

وكتب الجفري عبر صفحته: "كن متعاونًا في نشر الخير والدلالة عليه وتجنب المشاركة في الشر : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة:2 “من كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته” البخاري ومسلم (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ..(صحيح مسلم

وينشر الداعية الجفري، مجموعة من النصائح والآداب الهامة تباعا لمستخدمي الشبكات الاجتماعية إضافة إلى عدد من آداب النبوة في التواصل الاجتماعي.