أخبار مصر | وزيرة الصحة: مسح أكثر من 49 مليون مواطن ضمن "100 مليون صحة" حتى الآن‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: مسح أكثر من 49 مليون مواطن ضمن "100 مليون صحة" حتى الآن‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 15 ألفًا و64 وافدًا من غير المصريين، ضمن التشغيل التجريبي للمبادرة الرئاسية لمسح وعلاج اللاجئين والأجانب "ضيوف مصر" من فيروس "سي"، موضحةً أن المبادرة سيتم إطلاقها رسميًا في الأول من شهر مايو المقبل وتستمر حتى 30 سبتمبر 2019.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن المبادرة الرئاسية تستهدف مسح الوافدين من الأطفال من سن 12 إلى 18 عامًا، والكبار من عمر 18 عامًا دون حد أقصى للعمر، وذلك بـ 308 نقاط مسح في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدةً تحويل المصابين إلى وحدات الفيروسات الكبدية، لتلقي العلاج بالمجان.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان إجراء اختبارات المسح وصرف العلاج بالمجان لجميع الوافدين على أرض مصر بالتساوي مع المصريين، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن.

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كما أشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى الانتهاء من فحص 49 مليونًا و83 ألف مواطن بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية بمراحلها الثلاث، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن مبادرة "100 مليون صحة" تنتهى بنهاية الشهر الحالي، وحرصًا على تقديم خدمة طبية مميزة، ومسح كافة المواطنين، وفقًا للتوجيهات الرئاسية الصادرة في هذا الشأن، فسوف يتم مد فترة المسح في 350 نقطة مسح منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 14 نقطة مسح في المنافذ البرية والجوية والبحرية، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2019.

جدير بالذكر أن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد توجهت بالشكر لمصر لما تقدمه من خدمات صحية بالمجان إلى اللاجئين وملتمسي اللجوء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشيدةً بما تقدمه مصر من مبادرات صحية منها: تطعيمات ولقاحات شلل الأطفال وحملة القضاء على الطفيليات المعوية ومبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم، إضافةً إلى 100 مليون صحة، حيث نشرت قائلةً: "قدمت وزارة الصحة المصرية تحليل فيروس سي والعلاج المجاني لمن ثبتت إصابته لـ11 ألف أجنبي حتى الآن من بينهم لاجئين وملتمسي لجوء".