أخبار مصر | رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يتوجه بالشكر للقائمين على تغطية استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الهيئة الوطنية للإعلام يتوجه بالشكر للقائمين على تغطية استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالشكر والتحية لكافة القائمين على التغطية الإعلامية للاستفتاء على التعديلات الدستورية من أبناء الهيئة بكافة قطاعاتها الذين قدموا تغطية إعلامية اتسمت بالمهنية والاحترافية والتوازن، والتي التزموا فيها بالمعايير والقواعد المهنية وأيضًا بالمعايير التي حددتها الوطنية للانتخابات.

وقال في بيان له، إن الهيئة قامت بدورها الوطني في إعلام المواطن بكافة التفاصيل التوضيحية حول التعديلات التي تتطلبها هذه المرحلة من عمر الوطن لاستكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار، وقدمت التنويهات لتوعية الجمهور وحثهم على المشاركة وممارسة حقهم الدستوري، وقامت بتغطية كافة فعاليات الاستفتاء في الداخل والخارج منذ بداية التصويت وحتة إعلان نتيجة الاستفتاء والقيام بتغطية جهود كافة أجهزة الدولة المصرية المشاركة في تنظيم عملية الاستفتاء وتغطية المؤتمرات الصحفية للهيئة الوطنية للانتخابات وجهود القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين وعملية الاستفتاء ضد أيه محاولات لإفساد هذا العرس الديمقراطي، وذلك من خلال النشرات والتقارير الإخبارية والفترات المفتوحة وتطويع برامجها المختلفة عبر إذاعاتها وشاشاتها.

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وتابع: "نقلت شاشات الهيئة صورة حية ومباشرة لمشاهد الإقبال الكبير من المصريين على لجان الاستفتاء في صورة حضارية عبرت عن إرادة مصرية ووعي تام بمتطلبات المرحلة، ويتقدم حسين زين بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم الذي قدم أروع صورة حضارية أمام العالم عكست وبحق روح الوطنية والانتماء وحب الوطن".

وشدد "زين" على تواصل دور الهيئة بأبنائها في تقديم المساندة الإعلامية للدولة المصرية في مسيرة البناء والتعمير، مؤكدًا أن الهيئة لن تدخر أي جهد في دعم أبنائها والحصول على حقوقهم للمضي قدمًا في تجويد العمل.

وكانت الهيئة الوطنية للإعلام، سخرت جميع إمكانياتها بتوفير كافة الدعم التقني والتجهيزات من كاميرات وأطقم عمل التغطية من مراسلين ومخرجين ومعدين وفنيين وشبكة مراسلين داخل محافظات الجمهورية وفي مختلف أنحاء العالم، حتى تخرج التغطية بشكل مهني ومتميز يليق وأهمية الحدث وإظهار صورة مصر الديمقراطية والحضارية أمام العالم.