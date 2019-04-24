أخبار مصر | وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بفيصل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض "أهلا رمضان" بفيصل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والمهندس عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، معرض سوبر ماركت أهلا رمضان للسلع الغذائية بشارع الملك فيصل بحي بولاق الدكرور.

وأكد وزير التموين أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل السلع الغذائية والاحتياجات الأساسية فى كل المناطق، مؤكدًا ان التوسع في إقامة معارض سلعية من ضمن الآليات التي تقوم بها الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال وزير التموين أن معارض أهلا رمضان توفر السلع بنسب التخفيض تتراوح ما بين 18 لـ20% فيما توفر بعض الشركات عروضا على المنتجات بنسب تخفيض تصل لـ30%.

وأضاف محافظ الجيزة أن المعارض تضم السلع الأساسية التى تهم المواطنين ومنها اللحوم والخضروات والفاكهة والتوابل وكافة السلع الغذائية الأساسية وكذلك الياميش فضلًا عن منتجات الواحات البحرية كالزيتون والزيوت والتمور.

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واكد المحافظ ان الغرفة التجارية بالجيزة قد جهزت المعارض على أكمل وجه ومُكيفة الهواء توفيرا لراحة المواطنين مشيرًا ان المعارض تقع بشارع الملك فيصل على مساحه 2000متر ومشاركه اكثر 50 شركه وعارض ومنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع وبمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل وبمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 16 شركة.

واشاد محافظ الجيزة بالغرفه التجارية لما تقوم به من دور حيوي وهام للتخفيف عن المواطنين ومساعدتهم علي توفير احتياجاتهم بسعر مناسب انطلاقا من التعاون مع ممثلي القطاع الخاص.

واشار عادل ناصر إلى اشتراك كافة الشركات بالمعارض سواء من القطاع الخاص او قطاع الاعمال العام في تقديم تخفيضات حقيقية تصل الى 20 % مما يساعدها علي زيادة المبيعات نظرًا للإقبال الشديد من الجمهور مؤكدا على المشاركة مع المحافظة فى تنظيم العديد من المعارض التى بالأحياء والمراكز.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمد رأفت سكرتير عام المحافظة واللواء علاء بدران السكرتير المساعد وهشام كامل مدير مديرية التموين بالجيزة ومصطفى البكرى مدير مباحث التموين