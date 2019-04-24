أخبار مصر | هشام يونس: ننتظر قرار النيابة في واقعة اعتداء لاعبي الزمالك على صحفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هشام يونس: ننتظر قرار النيابة في واقعة اعتداء لاعبي الزمالك على صحفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الزميل الذي تم الاعتداء عليه من قِبل لاعبي نادي الزمالك، أمس، أدلى بأقواله منذ قليل أمام النيابة.

وأضاف في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الزميل قامو بعرض مقاطع فيديو على النيابة، تُثبت اعتداء اللاعبين عليهم، مؤكدًا أن عدد من أعضاء مجلس النقابة ومستشارها القانوني، كانوا حاضرين معه.