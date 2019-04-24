أخبار مصر | "700 جنيه" مكافأة للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "700 جنيه" مكافأة للعاملين في جامعة الأزهر بمناسبة شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق الدكتور المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها ٧٠٠ جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والإنسانية كلها بالخير واليمن والبركات.

ومن ناحية أخرى، خصص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يوم الاثنين من كل أسبوع فيما عدا العطلات الرسمية من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، لفحص شكاوى العاملين بالأزهر وسرعة إنجازها وحلها، بما يخدم مصلحة العمل والعاملين في الأزهر بحضور قيادات الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمقر المشيخة بالدراسة.

وجدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر قد أكد أنه لا تفريط أبدًا ولا تهاون في إعطاء كل ذي حق حقه، مشددًا على ضرورة حل مشاكل الموظفين بشكل عاجل.

وحدد استقبال الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة, وبوابة الأزهر الإلكترونية http://www.azhar.eg/form?fid، ولن يتم استقبال أية شكاوى خارج القنوات الرسمية والمحددة بالأزهر الشريف.