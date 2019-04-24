أخبار مصر | وزير شئون البرلمان: القارة الأفريقية قطعت شوطًا كبيرًا في الارتقاء بتعزيز حقوق الإنسان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير شئون البرلمان: القارة الأفريقية قطعت شوطًا كبيرًا في الارتقاء بتعزيز حقوق الإنسان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، في كلمته بالدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمدينة شرم الشيخ، إن التاريخ وقف شاهدًا على ما عاناه الأفارقة والمنحدرين من أصول إفريقية في أزمنة سابقة من انتهاكات ارتكبت ضدهم على أساس عرقي إلى جانب استغلال ثرواتهم والتحكم في مقدراتهم على أرضية من دعاوى مغرضة تستند على منصات التعالي العرقي والحضاري.

ودعا مروان، إلى التنبه والعمل لضمان عدم عودة العنصرية القبيحة مرة أخرى إلى الساحة مرتدية قناعا جديدا، والتصدى أيضًا بكل حسم للأصوات التى تستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية فى بعض الدول لاستهداف الأقليات العرقية والمهاجرين واللاجئين أو لإزكاء روح التعصب والكراهية والعنف، مُشيرًا إلى أن الخطابات العنصرية أضحت تمثل تهديدًا عابرًا للحدود يعمل مروجوه على استغلال التقدم التكنولوجى ووسائل الاتصالات الحديثة لبناء شبكات لتداول ونشر أفكارهم البالية والبغيضية والتى يجب ألا ننساها تحت أى ذريعة أو نتساهل مع العنصرية بكافة أشكالها.

وذكر أن القارة الأفريقية قطعت شوطًا كبيرًا فى الارتقاء بتعزيز حقوق الإنسان، مُطالبًا دول القارة أن تأخذ زمام المبادرة فى لفت الانتباه إلى محورية خلق مقاربة متوازنة تجاه التعاطى الدولى مع الحقوق المختلفة فضلا عن مجاراة التطورات التى يشهدها العالم وانعاكسها على مستوى التمتع بالحقوق المتوافق عليها عالميا.