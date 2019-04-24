أخبار مصر | الإمام الأكبر يخصص يوم الإثنين من كل أسبوع لدراسة شكاوي العاملين بالأزهر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يخصص يوم الإثنين من كل أسبوع لدراسة شكاوي العاملين بالأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خصص الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوم الاثنين من كل اسبوع فيما عدا العطلات الرسمية، من الساعة التاسعة حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا، لفحص شكاوى العاملين بالأزهر وسرعة إنجازها وحلها، بما يخدم مصلحة العمل والعاملين في الأزهر, بحضور قيادات الأزهر وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر، وذلك بقاعة الاجتماعات بالدور الأول بمقر المشيخة بالدراسة.

وجدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر قد أكد أنه لا تفريط أبدًا ولا تهاون في إعطاء كل ذي حق حقه، مشددًا على ضرورة حل مشاكل الموظفين بشكل عاجل.

وحدد استقبال الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة, وبوابة الأزهر الإلكترونية http://www.azhar.eg/form?fid , ولن يتم استقبال أية شكاوى خارج القنوات الرسمية والمحددة بالأزهر الشريف.