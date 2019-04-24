أخبار مصر | رئيس "إسكان النواب": ذكرى تحرير سيناء خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "إسكان النواب": ذكرى تحرير سيناء خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال والى، إن تلك الذكرى المجيدة هى خير دليل على إخلاص وتضحيات رجال القوات المسلحة المصرية البواسل ووفائهم للدفاع عن أرض الوطن، واستعادة تلك البقعة الغالية، بعد تحقيقهم النصر العظيم فى حرب اكتوبر المجيدة، رافعين راية مصر خفاقة عالية ترفرف على أرضها بكل عزة وكرامة، قائلا: "هم أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، ويواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها وما زال يواصل أبطالنا حاليًا اجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها البررة من أبناء القوات المسلحة والشرطة ".
وثمن رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الجهود والتضحيات التى يقوم بها قواتنا المسلحة على أرض سيناء فى سبيل حماية الوطن من شرور الإرهاب الغاشم.