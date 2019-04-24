أخبار مصر | بروتوكول تعاون بين بنك ناصر وشركة سويفل للنقل الجماعي

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صرحت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أنه تم اطلاق برنامج تمويل سيارات نقل جماعي بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي، وذلك بهدف لتشغيل الشباب والتخفيف من وطأة البطالة، في إطار اهتمام البنك بخلق فرص عمل حقيقية وفي إطار تنفيذ تكليفات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام ودعم الشباب.

وأكدت غادة والي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة سويفل "swvl" لخدمات وتطبيقات النقل الذكى ويمثلها المهندس مصطفي قنديل في ضوء الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك في الاھتمام بالتنمیة البشریة والمشروعات الاجتماعیة والاقتصادیة لتحویل الطاقات العاطلة إلي طاقات منتجه وفعالة بالمجتمع للعمل علي محاربة البطالة

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وأضاف الدكتور شريف فاروق نائب أول رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ان البروتوكول يستهدف توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة بالاضافة الى المساهمة فى حل مشكلة المرور والزحام وكذلك خفض عبء الدعم عن طريق ترشيد استهلاك الوقود وتحقيقا لمبدأ الشمول المالي بالوصول بخدمات البنك الي كافة فئات المجتمع موضحا ان البنك سوف يقوم بدور تمويلي لشراء سيارات نقل ركاب للسائقين لعدد 50 سيارة ميكروباص فى المرحلة الاولى بمبلغ وقدره22 مليون جنيه تسدد قيمة التمويل علي خمس سنوات على ألا يقل سن العميل)السائق(عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة وفي إطار المسئولية المجتمعيه للبنك و حرصا على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعى يعفى عملاء المشروع من المصروفات الاداريه.

وأشار فاروق إلى أن شركة سويفل للنقل الجماعي تعمل علي توفير خطوط نقل جماعي للمواطنين من خلال تطبيق للهاتف المحمول يستطيع العميل من خلاله ان يحجز مكان له في سيارات ميكروباص مكيفة ومجهزة فى خطوط سير و مواعيد ثابتة ونجحت الشركة فى تحقيق نجاحا كبيرا وجذب عددا من الاستثمارات الداخلية والخارجية.