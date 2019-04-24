أخبار مصر | طلب إحاطة لـ"مدبولي" بشأن قرارات رئيس جامعة القاهرة بحفل حماقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لـ"مدبولي" بشأن قرارات رئيس جامعة القاهرة بحفل حماقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، بخصوص ما بدر من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة من تصرفات أثناء احتفال غنائى أقيم بصحن جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنها تصرفات لا تليق برئيس أعرق الجامعات ليس فقط بمصر ولكن بالوطن العربى.

وطالب حجازى، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بالتحقيق العاجل مع رئيس الجامعة لما بدر منه من سلوك وأداء على المنصة يسيء لاسم وتاريخ جامعة القاهرة العريق التي تخرج منها عظماء وعلماء الوطن والعالم العربى أجمع وجلس على كرسى رئاستها عظماء الوطن على سبيل المثال وليس الحصر الأمير أحمد فؤاد وحسين رشدى باشا وأحمد لطفى السيد وإبراهيم شوقى باشا وعبد الوهاب مورو وصوفى أبو طالب وبراهيم بدران ومفيد شهاب وجابر نصار، وتابع: "في احتفالية غنائية للفنان محمد حماقى بجامعة القاهرة في شهر أبريل 2019 تم تسجيلها صوتا وصورة وتداولت بكثافة على وسائل التواصل الاجتماعى، قام الدكتور محمد عثمان الخشت، بالإعلان بطريقة جماهيرية من فوق منصة بحرم جامعة القاهرة كما قال بالحرف الواحد: علشان أنتم شباب زى الفل وانتم اللى حتصنعوا المستقبل أنا عامل لكم مفاجأة".

وتابع: مثل هذا الأداء والإلقاء لا يصح صدوره من رئيس جامعة القاهرة، مردفا: ما معنى أنا عامل لكم مفاجأة والذي تبين بعد ذلك من بيان جامعة القاهرة أنها ليست مفاجأة.

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وأضاف حجازى: بيان المفاجأة كالآتى: أولا، إعفاء كل طلاب المدن الجامعية من مصاريف شهر رمضان وثانيا، منح 5% درجات رأفة لكل طالب راسب في سنة البكالوريوس والليسانس لكى يتخرج وثالثا، إعفاء كل طالب بجامعة القاهرة من دفع المصاريف إذا لم يقم بسدادها حتى تاريخ الحفل ورابعا، منح كافة الطلاب بجامعة القاهرة من 25 أبريل حتى 29 أبريل 2019 إجازة.

وأكد عضو مجلس النواب عن دائرة القاهرة الجديدة أن سلوك الدكتور محمد عثمان الخشت وطريقة القائه للمفاجأة على حد تعبيره يعتبر إساءة وإهانة لسمعة جامعة القاهرة العريقة وإساءة وإهانة لكافة أساتذة الجامعات بمصر، مشيرا إلى أن أسلوب الإلقاء الذي احتذى به رئيس الجامعة لا يليق برئيس أكبر جامعة بالوطن العربى وسلوك غير مقبول من أستاذ جامعى، كما أنه رئيس أعرق وأرقى جامعة بالوطن العربى، واستطرد: بغض النظر عن نوعية المفاجآت ومدى قانونيتها والتي اتضح من بيان جامعة القاهرة أنها لم تكن مفاجآت، حيث كثير منها يعمل به بالجامعة، لكن طريقة إلقائها من رئيس جامعة القاهرة العريقة يجعل من يشاهد هذا الفيديو وهو ليس بمسئول جامعى يدرك أنها منحة أو هبة من رئيس الجامعة.

وكان الأجدر أن يكون إلقاء مثل هذه القرارات بطريقة أكثر وقارة وبلغة عربية بعيدة عن تلك الطريقة التي استخدمها الدكتور الخشت على المنصة، فتلك هي جامعة القاهرة، ولك هو رئيس الجامعة وجامعة القاهرة ليست كأى جامعة ورئيسها ليس كأى رئيس جامعة.

وطالب النائب البرلماني، الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بتحويل طلبه إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس لاتخاذ اللازم.