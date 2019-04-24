أخبار مصر | "مميش": 5 مليارات دولار استثمارات صينية جديدة بقناة السويس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مميش": 5 مليارات دولار استثمارات صينية جديدة بقناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقع اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مذكرة تفاهم بين حكومة تيانجين والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير المرحلة الثانية من منطقة تيدا الصناعية، والتي بموجبها سيتم البدء في تطوير مساحة ٦ كم٢ لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ،جاء ذلك التوقيع على هامش منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي يعقد في بكين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس هيئة قناة السويس، والسيد زانج يوزهو عضو اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بتيانجين ممثلاً عن حكومة تيانجين.

ومن المنتظر توفير ما لايقل عن ٢٥ ألف فرصة عمل من خلال إطلاق ٩ قطاعات صناعية بالمنطقة، يأتي توقع مذكرة التفاهم هذه في ضوء زيارة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد مصري رفيع المستوى بغرض تدعيم عوامل نجاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي على المستويين الإقليمي والدولي.

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وقال مميش إن توقيع اليوم جاء بمثابة تكملة لنجاح المنطقة الاقتصادية مع شركة تيدا الصينية في مسيرة التنمية داخل المنطقة الاقتصادية ،وأضاف الفريق ان الشركة ستقوم على الفور بالبدء في جذب الشركات المستهدفة في مجالات الصناعات النسيجية والبتروكيماويات والصناعات البلاستيكة بإجمالي 5 مليار دولار وهو ما سيضيف لمنطقة السخنة كثيرا وسيساهم في توفير فرص عمالة وزيادة الاستثمارات بها.

ومن الجدير بالذكر أن شركة تيدا الصينية تعد اكبر مطور صناعي أجنبي في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة والتي تعمل على تطوير وتنمية مساحة 7.34كم2.

وتتطلع الشركة إلى أن تتحول مدينة تيدا الصناعية لتكون شبيهة لمدينة تيانجن الصينية وأن تكون أكثر مساهمة فى الاقتصاد المصرى، وتوفر نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.