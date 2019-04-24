انت الان تتابع وفاة 26 شخصا من بين 336 مصابا بمرض الحصبة في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تطعيم الحصبة
أعلنت مدير إدارة الوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، بولاية شرق دارفور بالسودان، دار السلام عبد الله، عن وفاة وإصابة 336 مواطنًا بمرض الحصبة في محليات الولاية المختلفة، مشيرة إلى أن منطقتي بحر العرب وأبو جابرة سجلتا أكثر الإصابات. وكشفت دار السلام عبد الله، في تصريحات صحفية، عن أن أغلب المصابين من الأطفال، كما أعلنت عن وفاة 26 من المصابين، بنسبة 7%، وأضافت أن المرض منتشر في مناطق الولاية الثماني، عدا منطقة شعيرية، التي لم تبلغ عن إصابات.
وناشدت "دار السلام" الأسر، أخذ الحيطة والحذر وتناول الجرعات المتعلقة بالحصبة بالمراكز الصحية، مؤكدة أنها تقدم الخدمة على مستوى المحليات، داعية لعدم الاستجابة للعادات والتقاليد المتعلقة بالعلاج التقليدي المترسخ وسط المجتمعات الريفية، لأن مثل هذه العادات تسهم في فقد المزيد من الأرواح. اقرأ أيضا: هل لتطعيمات
وناشدت "دار السلام" الأسر، أخذ الحيطة والحذر وتناول الجرعات المتعلقة بالحصبة بالمراكز الصحية، مؤكدة أنها تقدم الخدمة على مستوى المحليات، داعية لعدم الاستجابة للعادات والتقاليد المتعلقة بالعلاج التقليدي المترسخ وسط المجتمعات الريفية، لأن مثل هذه العادات تسهم في فقد المزيد من الأرواح.
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وأول أبريل الجاري، دشن الدكتور أبو بكر الأمين المدير العام لوزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، الحملة المشتركة للقضاء على مرض الحصبة واستئصال شلل الأطفال ونقص فيتامين (أ) في الولاية. وتستهدف حملة التطعيم الأطفال منذ الولادة وحتى أقل من عشر سنوات.
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