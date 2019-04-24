المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان: بدء تسديد ديون البلاد وتأمين الاحتياجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، قال إنه تم نشر قوات الدعم السريع فى كافة الولايات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم.
ووفق "سكاى نيوز"، قال نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، إنه تم بدء تسديد ديون البلاد الخارجية وتأمين الاحتياجات الضرورية، وتابع:"مستعدون من الآن لتسليم السلطة للشباب إذا كانوا جاهزين".
وأكد نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، أن المجلس يعمل بكامل طاقته لتأمين احتياجات البلاد الضرورية، وحفظ الأمن والاستقرار بها.
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