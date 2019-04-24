شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب من الخيال..كفيف يدير مدرسة "الصم والبكم" بالمحلة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قف للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا".. هذه الجملة تطبق حرفيا على علاء عايد مدير المدرسة الفنية للصم والبكم بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، الذى يضرب مثلا فى القدرة على العمل والإبداع ومواجهة أى صعوبات وتحديات.

"علاء عايد" قصة أغرب من الخيال، يضرب مثلا يحتذى به فى تحدى الإعاقة وعدم الاستسلام لها، وكيف أن الله إذا أخذ شيئا من عبده عوضه بأخرى، فبعد أن أراد الله لـ"عايد" أن يفقد حاسة الإبصار، أنعم الله عليه بنعمة البصيرة وتحدى إعاقته، حتى أصبح أول كفيف يدير مدرسة للصم والبكم وهو ما استغربه المواطنين متسائلين "كيف لشخص كفيف لا يرى أن يتعامل مع أشخاص لا يستطيعون النطق أو السمع".

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