انت الان تتابع الصحة العالمية ترشح مدير «100 مليون صحة»لجائزة دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
حملة 100 مليون صحة
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض "فيروس سي" في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في إفريقيا حاليا، أولها في تشاد، وهذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الإخوة الوافدين. وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة" والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن "حساني" رُشح من قبَل منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخرا لكل العاملين بالوزارة. وأوضحت "زايد" أن "حملة 100 مليون صحة" تسير بنجاح كبير، إذ تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس
وأشارت وزيرة الصحة إلى أن "حساني" رُشح من قبَل منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخرا لكل العاملين بالوزارة.
وأوضحت "زايد" أن "حملة 100 مليون صحة" تسير بنجاح كبير، إذ تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس الثانوية، مشيرة إلى أنه بدأت حاليا مراحل العلاج المجاني بالكامل لمن تثبت إصابتهم بالأمراض.
وأعلنت الدكتورة هالة زايد، في وقت سابق هذا الشهر، أن إجمالى من تم مسحهم في المراحل الثلاث من المبادرة في 27 محافظة، وصل إلى 48 مليونا و362 ألف مواطن، وأن الدولة مستمرة فى مسح المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية ترشح مدير «100 مليون صحة»لجائزة دولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.