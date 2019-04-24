انت الان تتابع الصحة العالمية ترشح مدير «100 مليون صحة»لجائزة دولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حملة 100 مليون صحة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الأشقاء الأفارقة من مرض "فيروس سي" في إطار مبادرة علاج مليون إفريقي، بدأت وزارة الصحة في إنشاء 4 مراكز علاج في إفريقيا حاليا، أولها في تشاد، وهذا بخلاف من يتم علاجهم في مصر من الإخوة الوافدين. وتقدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء للدعم الكبير الذي قدمه للدكتور محمد حساني، المدير التنفيذي لحملة "100 مليون صحة" والذي حصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الطبية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن "حساني" رُشح من قبَل منظمة الصحة العالمية لجائزة "نيلسون مانديلا للريادة الطبية في إفريقيا"، وهو ما يمثل فخرا لكل العاملين بالوزارة. وأوضحت "زايد" أن "حملة 100 مليون صحة" تسير بنجاح كبير، إذ تم حتى الآن الانتهاء من فحص ما يزيد على 50 مليون مواطن مصري، بخلاف 3.5 مليون طالب بالمدارس

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