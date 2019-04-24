انت الان تتابع رفع أسعار السجائر وتضليل الطلاب.. الحكومة تنفي 9 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبرزها رفع أسعار السجائر.. الحكومة تنفي 9 شائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها فرض ضريبة جديدة على السجائر وزيادة أسعارها وكذلك فرض ضرائب جديدة على المستثمرين، ومحاولات لتضليل أولياء أمور الطلاب المتفوقين، وتقليص زراعة القمح، بالإضافة إلى خصخصة مشروع التأمين الصحي الجديد وشركات الأدوية الحكومية، وإلغاء الأذان الموحد.

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