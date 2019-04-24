ماذا فعلت «الصحفيين» في أزمة مصور مباراة الزمالك؟

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عمرو بدر: محامي النقابة الآن في النيابة مع المصور عبد الرحمن جمال في انتظار التحقيقات.. النقابة تضغط لعدم تكرار الواقعة بعد سحل المصور على يد لاعبي وإداري الزمالك

«الاعتداء على الصحفيين والمصورين مرفوض، وجريمة نتصدى لها بكل السبل»، هكذا أكد عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين لـ«التحرير»، بشأن التعدي على الزميل المصور الصحفي بالزميلة «المصري اليوم، عبد الرحمن جمال، من قبل بعض لاعبي وإداري نادي الزمالك عقب مباراة فريقهم مع فريق بيراميدز، مساء أمس، الثلاثاء». وأوضح أن محامي النقابة مع الزميل المصور المعتدى عليه حاليا في النيابة في انتظار بدء التحقيقات، وأن النقابة مع «عبد الرحمن» بشكل رسمي، من خلال ممثلها القانوني.

وأشار عمرو بدر إلى أنه فور حدوث الواقعة، تحرك الزميل محمود كمال عضو مجلس النقابة مساء أمس، إلى الزميل عبد الرحمن جمال، إلى قسم أول مدينة نصر، وظل معه حتى حرر محضرا بالواقعة، وحاليا ينتظر الزميل المصور ومحامي النقابة حتى يطلع وكيل النيابة على المحضر وبعدها ستبدأ التحقيقات. ضغط بكل الطرق وأوضح عمرو بدر

وأشار عمرو بدر إلى أنه فور حدوث الواقعة، تحرك الزميل محمود كمال عضو مجلس النقابة مساء أمس، إلى الزميل عبد الرحمن جمال، إلى قسم أول مدينة نصر، وظل معه حتى حرر محضرا بالواقعة، وحاليا ينتظر الزميل المصور ومحامي النقابة حتى يطلع وكيل النيابة على المحضر وبعدها ستبدأ التحقيقات. ضغط بكل الطرق ضغط بكل الطرق وأوضح عمرو بدر أن الأمر لا يجب أن يتوقف فقط عند الحراك القانوني، بل يجب أن تضغط النقابة بكل السبل حتى لا تتكرر الواقعة مرة أخرى، مضيفا أنه سيعرض على مجلس النقابة إصدار بيان بشأن الواقعة أو تنظيم مؤتمر صحفي، من أجل الحد من الاعتداء على الصحفيين والمصورين الصحفيين أثناء تأدية عملهم. ولفت بدر إلى أنه سعى للتنسيق مع شعبة المصورين بنقابة الصحفيين للحفاظ على حقوق الزميل عبد الرحمن جمال، موضحا أن الاعتداء على مصور أو صحفي أثناء تأدية عمله هي جريمة مركبة، ولفت إلى أن الجريمة الأولى هي منع الصحفي من تأدية عمله، ووفقا للقانون يعامل الصحفي معاملة الموظف العام أثناء تأدية عمله ومنعه جريمة، أما الجريمة الثانية فهي جريمة الاعتداء البدني والسب، وكل منهما لها عقوبة. وكتب بدر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، التطورات الأخيرة بشأن التحقيق في الواقعة. Advertisements تحرك سريع من عضو المجلس بينما تم توجيه اللوم لبعض أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لعدم الاهتمام بأزمة الاعتداء على الزميل عبد الرحمن جمال، فإن محمود كامل عضو المجلس فور مشاهدة الواقعة، تحرك سريعا لمساعدة الزميل المعتدى عليه وظل معه في قسم أول مدينة نصر لتحرير محضر بواقعة الاعتداء. وأوضح أنه تم تحرير المحضر ضد كل من محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك، ومصطفى ميلا عامل غرفة الملابس بنادي الزمالك، ومحمد عبد الغني، مدافع فريق الزمالك، وأحمد زاهر إداري فريق الزمالك، ومحمد عيد طبيب نادي الزمالك، بعد تعديهم على الزميل عبد الرحمن جمال، لفظيا وبدنيا وقيام طبيب النادي بسرقة هاتفه المحمول بسبب تصويره خروج لاعبي الزمالك من الملعب بعد المباراة ومحاولتهم الاعتداء على بعض أفراد الأمن. وتبين من محضر الشرطة حدوث واقعة الاعتداء عقب نهاية المباراة، بخسارة نادي الزمالك، من نادي بيراميدز، ومع مواصلة المصور الصحفي لعمله بتصوير أجواء نهاية المباراة واللاعبين، تعدى عليه حارس الفريق الخاسر، واشتبك معه أعضاء من الجهاز الإداري والطبي وعامل، وتفاقم المشهد بتعدي المشكو في حقهم على آخرين فى أرض الملعب بطريقة همجية، بينما التقط مصورون صحفيون صورًا توثق التعدي السافر من قبَل ممثلى نادي الزمالك على المصور وآخرين. كانت المباراة قد شهدت في نهايتها توجه لاعبي الزمالك إلى الحكم النرويجى نيلسين الذي أدار لقاءهم مع بيراميدز، واحتجوا عليه بعنف بسبب قناعتهم بأن الحكم ظلمهم، ولم يكن منصفًا لهم في عدم احتساب ركلة جزاء يرون أنها صحيحة لصالح الزمالك. والتف لاعبو الزمالك حول الحكم النرويجي، وتدخل الأمن بسرعة لفض المشادة قبل أن يتطور الأمر ويحدث ما لا يحمد عقباه، مع انفعال لاعبي الزمالك طارق حامد ومحمود جنش. (اقرأ أيضا: النيابة تحقق فى تعدي «جنش» على مصور صحفي)

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