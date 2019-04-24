رد حاسم من الحكومة بشأن خصخصة شركات الأدوية الحكومية

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الحكومة تكشف حقيقة خصخصة شركات الأدوية الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول توجه الحكومة نحو خصخصة شركات الأدوية الحكومية وبيعها للقطاع الخاص، وذكر في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا نية على الإطلاق لبيع أو خصخصة شركات الأدوية الحكومية، وأن هذه الشركات ستظل ملكًا للدولة لخدمة القطاع الصحي في مصر، وأشارت الوزارة إلى سعي الدولة للنهوض بهذه الشركات وزيادة طاقتها الإنتاجية وحصتها السوقية من الأدوية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة الغضب والبلبلة بين المواطنين،

وأكدت الوزارة، أن أن الحصة السوقية لشركات الأدوية التابعة للوزارة كقيمة تبلغ 6.5% وكعدد وحدات تبلغ 14% من السوق المحلي.ونوهت بأن مبيعات شركات إنتاج الدواء التابعة بلغت 4.109 مليار جنيه خلال عام 2018، وهناك خطة طموحة تستهدف زيادة الحصة السوقية لهذه الشركات محليًا، وكذلك التوسع في الأسواق الخارجية خاصة

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