شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الأفريقية يوصي بإطلاق قناة فضائية للقارة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أوصى المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، المقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، بضرورة تفعيل الدبلوماسية الشعبية بين دول القارة، وإطلاق قناة فضائية للقارة.
وقال الدكتور محمد على نوفل، عميد كلية الدراسات الأفريقية، إن المؤتمر شهد ٢٠ جلسة ناقشت 15 محورا تطرق لها 150 باحثا من مختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى أن المؤتمر اهتم بمناقشة سبل التكامل على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية، موضحا أنه حان الوقت للتكاف بين دول القارة حفاظا على مستقبل الأجيال القادمة.
أضاف ان أبحاث المؤتمر سيتم ترجمتها بعدة لغات وتقديمها إلى رئاسة الجامعة وايضا رئاسة الجمهورية وهذا تفعيلا لدور كلية الدراسات الإفريقية العليا كبيت خبرة في مجال الشأن الأفريقي.
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