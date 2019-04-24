شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع نائب وزير الزراعة الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور طارق راشد، رئيس جامعة قناة السويس، الأربعاء، وفدًا صينيًا رفيع المستوى، برئاسة نائب وزير الزراعة الصينى، يو تشين رونج، ومسؤول التعاون الدولى بالسفارة الصينية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال الاستزراع السمكي.

Advertisements

حضر اللقاء الدكتور محمد التابعي، عميد معهد الاستزراع السمكي، والدكتور حسن رجب، عميد كلية الألسن، والدكتور سامى عبدالملك، وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ميرفت على محمد، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رافق الدكتور محمد التابعى الوفد في جولة تفقدية داخل معهد الاستزراع السمكي، شملت المعامل البحثية ووحدة التفريخ والإنتاج ووحدات الأبحاث؛ وذلك للوقوف على إمكانيات المعهد الذى يعد الأول من نوعه على مستوى جمهورية مصر العربية المتخصص فى الدراسات العليا والبحوث.

وأشاد نائب وزير الزراعة الصينى بالمعهد، مؤكدا أن هذا الزيارة تمهيدية لزيارة مرتقبة لبدء الخطة التنفيذية لمجالات التعاون.