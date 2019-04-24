شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 10 آلاف طن قمح لصوامع وشون الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنتظام سيرعملية توريد الأقماح للصوامع والشُون المطورة الحكومية والمخصصة، بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده لموسم 2019 بلغت توريد 10406 طن قمح، لافتاً إلى أن توريد الأقماح بلغ 3625 طنا و552 كيلوجراما.

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أضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة، للوقوف على مدى جاهزيتها وإستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحاً أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لإستقبال القمح لهذا العام هي «٥١» صومعة وشونة مطورة، حكومية وقطاع خاص، تكفي لإحتياجات المحافظة من القمح، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية «389» ألف و«690» فدان.

أشار المحافظ إلى تحديد 12 نقطة تجميع، إضافة إلى 4 نقاط تجميع تابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، فضلاً عن 51 صومعة وشونة بنكر، بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنة تم رفع كفاءة بنكر العاشر من رمضان، وزيادة قدرتة الإستعابية بالإضافة إلى إتباع الوسائل الصحيحة في التخزين، للحفاظ على المحصول من الهدر والتلف.

ناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، منعاً لحدوث مشاكل، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم، منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في كميات القمح الموردة، بعد عمليات الحصاد بمختلف قرى ومراكز المحافظة.