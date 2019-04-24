شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يناقش تطوير عروض الصوت والضوء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الأربعاء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وميرڤت حطبة، رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، وسامح سعد، رئيس مجلس ادارة شركة مصر للصوت والضوء، لمناقشة سبل تطوير والارتقاء بالخدمات المقدمة لعروض الصوت والضوء، بحضور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

تناول اللقاء مناقشة كيفية استخدام التقنيات الحديثة والطرق العالمية لتقديم العروض بشكل أفضل وتوفير خدمة مختلفة لعروض الصوت والضوء في مختلف المواقع الأثرية التي يوجد بها عروض. وتقام عروض الصوت والضوء في عدد من المناطق الأثرية، وهي: منطقة آثار الهرم، ومعابد الكرنك، وادفو، وفيله، وأبوسمبل.