شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان معرض «أهلًا رمضان» في فيصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، المعرض الرئيسي «أهلاً رمضان» في شارع الملك فيصل، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالمحافظة، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية.

يأتي ذلك تزامناً مع معارض «أهلاً رمضان» التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الجمهورية، بحضور اللواء مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالمحافظة، وعلاء بدران، السكرتير العام المساعد.

أكد الوزير حرص الحكومة على توفير كافة احتياجات المستهلكين خاصة فى المناسبات الكريمة، مشيراً إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تتضمن كافة السلع الغذائية ومنتجات رمضان، حيث تشارك فيه كبرى الشركات المنتجة والموردين بطرح السلع ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك بتخفيضات تتراوح بين 15 و20% عن مثيلتها فى الأسواق.

وأشاد الوزير بمبادرة بعض الشركات التى أعلنت مؤخراً عن مبادرات بطرح المنتجات بأسعار أقل مِن التكلفة في إطار المساهمة فى تخفيف العبء على المواطنين؛ مضيفاً: أن «الحكومة تعمل جاهدة لتوفير كافة المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين فى مختلف المحافظات»، مؤكداً حرص وزارة التموين على توفير السلع طوال الوقت سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو فروع الشركات التابعة، وكذلك تنظيم المعارض فى المناسبات، مثل معرض سوبر ماركت «أهلا رمضان» بهدف إتاحة السلع بأسعار مخفضه للمواطنين.

وأكد أنه وجه تعليماته إلى مسؤولي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها بضرورة توفير كافة السلع والمنتجات فى معارض «أهلا رمضان»، بجانب إطلاق قوافل السيارات المتنقلة فى الميادين العامة والقرى والأماكن التى لا يتواجد فيها منافذ للمجمعات الاستهلاكية.

وأشاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتعاون مجلس إدارة الغرف التجارية بالغرفة، برئاسة عادل ناصر، رئيس الغرفة وسكرتير عام اتحاد الغرف التجارية مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لإقامة معارض أهلاً رمضان التى تنظمها الغرفة التجارية بالمحافظة، تزامناً مع معرض سوبر ماركت أهلاً رمضان الذي تنظمه وزارة التموين، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بأرض المعارض بمدينة نصر.

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وأشار إلى أن المحافظة قامت بتوفير الأراضي الفضاء التي سيتم إقامة المعارض عليها وتوصيل المرافق وتجهيز هذه المعارض بوسائل الحماية المدنية، بينما قامت الغرفة التجارية ومكاتبها الفرعية بالتنسيق مع الشركات المساهمة في المعرض بإقامة أعمال الإنشاءات والتجهيزات، مؤكداً أن المعرض سيستمر حتى نهاية شهر مايو القادم؛ موضحًا أن سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر سيقوم بمد المعارض بما تحتاجه من خضروات وفاكهه بأسعار مخفضة بالتعاون مع رابطة تجار السوق.

وأشار إلى أنه تقرر إقامة 4 معارض سلعية بمراكز وأحياء المحافظة بمتوسط تخفيضات يتراوح ما بين 15 و 20% على أسعار السلع، موضحًا أنه تم اختيار كبري المصانع والشركات لعرض منتجاتها بالمعارض، والبالغ عددها 175 شركة حتى يمكن تخفيض الأسعار، مؤكداً أن تنظيم المعارض السلعية والمشاركة فيها يُتم بالتنسيق بين المحافظة والغرفة التجارية.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة: إن مجلس إدارة الغرفة على اتصال مستمر مع غرفة العمليات بمحافظة الجيزة التي قرر تشكيلها اللواء المحافظ أحمد راشد استعداداً لاستقبال شهر رمضان»، موضحاً أنه تم الاتفاق ما بين المحافظة والغرفة ووزارة التموين على أن تقوم الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعرض منتجاتها بكافة المعارض والمنافذ الثابتة والمتنقلة التى ستُقام بمحافظة الجيزة.

وأشار «ناصر» إلى أن الغرفة تتحمل كافة النفقات وتكلفة إقامة المعارض حتى يمكن تخصيص المساحات بالمجان للشركات والمصانع حتى يمكن خفض أسعار البيع للمواطنين، مؤكدا على توافر كافة السلع التي تحتاجها الاسرة المصرية في المعارض والتي يستمر العمل بها حتى الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أوضح محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، أن المعرض الرئيسي الذي تم افتتاحه بشارع الملك فيصل على مساحة ألفي متر مربع ويستوعب 80 شركة عارضة، والمعرض الثاني بمنطقة أرض اللواء بحي العجوزة على مساحة 600 متر مربع، والمعرض الثالث بمنطقة المنيب على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 30 شركة على الأقل، والمعرض الرابع بمنطقة ترعة المنصورية بشارع الهرم على مساحة 600 متر مربع بمشاركة 35 شركة.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع كافة الشركات العارضة علي نسب التخفيضات المقدمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الصناعات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبر على بيع منتجاتهم بالمعارض بسعر التكلفة، مؤكداً أنه من أهم مميزات المعارض السلعية التنافس المباشر بين الشركات العارضة، وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة المستهلك.

من جانبه، أشاد حاتم الديب، أمين عام اتحاد تحيا مصر بمحافظة الجيزة، بجهود منظمات الأعمال الهادفة لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن الغرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر دوماً ما تقوم بالدور المطلوب منها فى خدمة الشارع الجيزاوي، موضحاً أن السنوات المقبلة تستلزم توحيد جهود كافة منظمات الأعمال لتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية 2030.