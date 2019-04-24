شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر بإزالة التعديات على الأراض الزاعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، بمصادرة المعدات المستخدمة في البناء المخالف، والتعديات على الأراضى الزراعية، مع التشديد على مراقبة أي مخالفة وإزالتها.

وأكدّ المحافظ التصدي لحالات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتحديد القري التي سيتم نزول الحملات عليها لتنفيذ الإزالة الفورية، والتحفظ على معدات المقاولين المشاركين في البناء المخالف، ومصادرة مواد البناء، وإتخاذ كافة الإجراءات لحماية حق الشعب.

وأصدر تعليماته لجميع رؤساء المراكز والمدن والقري، بتحديد القرى الأكثر من حيث التعديات، لتوجيه حملات الإزالات اليها، مؤكداً إحالة المقصرين ورؤساء الوحدات القروية المتقاعسين عن تنفيذ الإزالة من المهد إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية.